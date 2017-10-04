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Doğu Anadolu'da sağanak ve kar yağışı bekleniyor

04 Ekim 2017 Çarşamba, 10:07

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda sağanak, kuzeydoğusunda yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgenin doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da sıfırın altında 2, Erzurum, Ağrı ve Tunceli'de 3, Erzincan'da 5 ve Iğdır'da 10 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Tunceli'de 23, Erzincan'da 19, Iğdır'da 14, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 13 ve Ardahan'da 9 derece olması öngörülüyor.

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