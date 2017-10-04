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Van'da zabıta ekiplerine saldırı

04 Ekim 2017 Çarşamba, 10:11

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde çalışma yürüten ekiplere yapılan saldırıda 5 zabıta görevlisinin yaralandığı bildirildi.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada halkın ve esnafın huzuru, refahı ve düzeni için görev yapan zabıta ekiplerine, kaos, suç, huzursuzluk ve düzensizlik isteyen bir çıkar grubu tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.

İlçenin daha düzenli olması için çaba gösteren zabıta ekiplerine yapılan saldırının şiddetle kınandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saldırıyı gerçekleştirenlerin gerekli cezaları almaları için haklarında yasal süreç başlatılmıştır. Yaralı 5 zabıta görevlimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, bundan sonra da kanun ve kuralların uygulanması çerçevesinde gerekenlerin kararlılıkla yapılacağının bilinmesini istiyoruz."

Yaralı zabıta görevlilerinin ilçedeki çeşitli hastanelerde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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