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Kahramanmaraş'ta FETÖ'ye "siber şirket" operasyonu

04 Ekim 2017 Çarşamba, 10:13

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün siber şirketi olduğu iddia edilen bir firmanın 3 ortağı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ'nün siber şirketi olarak çalıştığı belirtilen bir firmanın ortağı 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Erkan A, Adem P. ve Fedat Ç, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan kişilerin sahibi olduğu firmanın, Kahramanmaraş, İstanbul, Adana ve Gaziantep illerinde faaliyet gösterdiği belirtildi.

Firma ortaklarının FETÖ'nün talimatıyla örgüt bağlantılı firmaların ve şirketlerin olası baskınlara karşı hard disklerini değiştirerek polisin yaptığı soruşturmalarda delil elde etmesinin önüne geçmeye çalıştıkları, şüpheli firmalara kurdukları serverlarla uzaktan erişim sayesinde bilgisayarlarda bulunan suç unsurlarını olası polis baskınlarına karşı temizlediklerinin belirlendiği kaydedildi.


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