ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Alman turistler, "Oktoberfest"i kutladı

04 Ekim 2017 Çarşamba, 10:59
Alman turistler, "Oktoberfest"i kutladı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapan Alman turistler, "Oktoberfest" (Ekim şenliği) etkinliğinde bir araya geldi.

Kentte bir otelde, Alman turistlerin her yıl kutladıkları Oktoberfest etkinliği için program düzenlendi.

Almanların her yıl eylül ayının son günleri ile ekim ayının ilk günlerinde kutladığı festival kapsamında turistler, içi suyla doldurulmuş balonla voleybol, yüze pasta fırlatma, dart, kütüğe çivi çakma, testere ile odun kesme, kayan buzu kırma, halka fırlatma gibi oyunlar oynadı.

Etkinliğe, otelde kalan Rus, Türk, Ukraynalı ve Kazak turistler de katıldı.

Otelin genel müdürü Ali Osman İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin ilk defa 1810'da yapıldığını belirterek, bu geleneği Alman misafirlere hatırlatmak amacıyla her yıl düzenlediklerini söyledi.

İlhan, sadece Oktoberfest için Kemer'e tatile gelen Alman misafirlerin olduğunu kaydetti.

İLGİLİ HABERLER
CMAS Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası
YEREL

CMAS SERBEST DALIŞ OUTDOOR AVRUPA ŞAMPİYONASI
İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı Antalya'da
YEREL

İŞİTME ENGELLİLER MİLLİ FUTBOL TAKIMI ANTALYA'DA
Enflasyon rakamlarının yankıları
YEREL

ENFLASYON RAKAMLARININ YANKILARI
Milli futbolculardan açıklamalar
YEREL

MİLLİ FUTBOLCULARDAN AÇIKLAMALAR
A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
YEREL

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Eylül ayı enflasyon rakamları
YEREL

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI
TFF'de sponsorluk anlaşması
YEREL

TFF'DE SPONSORLUK ANLAŞMASI
Antalya'da dünya rekoru kırıldı
YEREL

ANTALYA'DA DÜNYA REKORU KIRILDI
Cumhurbaşkanlığından vatandaşlara aşure ikramı
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN VATANDAŞLARA AŞURE İKRAMI
Tünektepe teleferiğini 8 ayda 250 bin kişi kullandı
YEREL

TÜNEKTEPE TELEFERİĞİNİ 8 AYDA 250 BİN KİŞİ KULLANDI
Antalya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 44 gözaltı
YEREL

ANTALYA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU: 44 GÖZALTI