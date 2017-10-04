Alman turistler, "Oktoberfest"i kutladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapan Alman turistler, "Oktoberfest" (Ekim şenliği) etkinliğinde bir araya geldi.

Kentte bir otelde, Alman turistlerin her yıl kutladıkları Oktoberfest etkinliği için program düzenlendi.

Almanların her yıl eylül ayının son günleri ile ekim ayının ilk günlerinde kutladığı festival kapsamında turistler, içi suyla doldurulmuş balonla voleybol, yüze pasta fırlatma, dart, kütüğe çivi çakma, testere ile odun kesme, kayan buzu kırma, halka fırlatma gibi oyunlar oynadı.

Etkinliğe, otelde kalan Rus, Türk, Ukraynalı ve Kazak turistler de katıldı.

Otelin genel müdürü Ali Osman İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin ilk defa 1810'da yapıldığını belirterek, bu geleneği Alman misafirlere hatırlatmak amacıyla her yıl düzenlediklerini söyledi.

İlhan, sadece Oktoberfest için Kemer'e tatile gelen Alman misafirlerin olduğunu kaydetti.