Öğrencilere kuru üzüm dağıtıldı

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EDİRNE (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarınca "Okul Öncesi ve Temel Eğitim Birinci Kademe Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı" uygulanmaya başlandı.



Öğrencilere kuru meyve tüketim alışkanlığı kazandırmayı, öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunmayı amaçlanan program kamsamında Türkiye'de 81 ildeki 32 bin okulda yaklaşık 6 milyon öğrenciye 4 bin 200 ton kuru üzüm dağıtılıyor.



Edirne'de de ilkokul öğrencilelerine kuru üzüm dağıtıldı.



Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Şehit Asım İlkokulu'nda düzenlenen programda, öğrencilerin sağlıklı beslenmesine katkıda bulunacak önemli bir projenin hayata geçirildiğini söyledi.



Hazırlanan kuru üzümleri öğrencilerle buluşturduklarını ifade eden Güler, "Çocuklarımızın daha sağlıklı daha dengeli beslenmesini önemsiyoruz. Çocuklarımızın üzüm yemesi abur cubur alışkanlıklarını da önleyecektir. Bu projeye titizlikle devam edeceğiz" dedi.



Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ise proje kapsamında Edirne'de 19 bin 932 öğrenciye kuru üzüm dağıtıldığını belirtti.



Üzüm dağıtımının okullarda haftada iki gün devam edeceğini aktaran Cırıt, ikinci dönemde de okullarda süt dağıtımına başlayacaklarını vurguladı.