"Alıştırma evleri" sokak köpeklerinin umudu oldu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesinin sokak köpekleri için oluşturduğu "alıştırma evleri"nin son konuğu, bir kamyonun çarpması sonucu yaralanan çoban köpeği oldu.

Büyükşehir Belediyesince sokakta yaşayan kedi ve köpekler için 2 yıl önce kentin 20 kilometre dışında 160 dönümlük ormanlık arazide oluşturulan barınma alanının misafir sayısı her geçen gün artıyor.

Köpek ve kediler için barınma, beslenme ve oyun alanlarının bulunduğu merkezde 270 köpek ile 300 kedi bulunuyor.

Hayvanların ihtiyaçlarına göre inşa edilen 10 dönüm alanda, yavru köpekler için "sevgi evleri", büyük köpekler için de 6 "alıştırma evi" yer alıyor.

Bungalov ev şeklinde tasarlanan alıştırma evlerinin, yaklaşık 20 metrekare büyüklüğü bulunuyor.

Barınma alanının son sakini, Atakum ilçesinde bir kamyonun çarpması sonucu yaralanan çoban köpeği oldu.

Atakum Belediyesi ekiplerince bulunup barınağa götürülen çoban köpeğine buradaki veteriner hekimler sahip çıktı.

Sol bacağı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluşan köpek, ameliyata alındı. Yaraları dikilen çoban köpeği, 10 gün içinde sağlığına kavuşacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Hande Yaman, AA muhabirine, çoban köpeğinin ölmek üzereyken kendilerine getirildiğini söyledi.

Köpeği hemen ameliyata aldıklarını, açık yaralarını diktiklerini anlatan Yaman, "Genel sağlık durumu iyi, 10 gün içinde tamamen iyileşecek. Daha sonra onu alıştırma evine alacağız. Buradaki barınma ve oyun alanlarında bundan sonraki hayatını mutlu şekilde geçirecek." dedi.

Barında alanında kedi kasabası ile köpek alıştırma evleri bulunduğuna dikkati çeken Yaman, "Alıştırma evlerinde bulunan köpeklerimizin sahiplendirilmesi için vatandaşlarımızı onların yanına alıyoruz. Köpeklerle burada vakit geçirip birbirlerine alışıyorlar. İstedikleri zaman da sevdikleri köpeğe sahip çıkıyorlar." ifadesini kullandı.