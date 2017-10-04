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Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu

04 Ekim 2017 Çarşamba, 11:32

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesi Topçular Mahallesi'ndeki bir düğünde, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetleriyle ilgili ve örgütün elebaşına ithafen yazılan sözde şarkıların söylendiği ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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