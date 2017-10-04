Adana'daki "kan davası" cinayeti

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ADANA (AA) - Adana'da babalarının intikamını almak için Seydi Özacar'ı öldürdüğü ileri sürülen kardeşler ile annelerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.



Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Serdar Kartal, Aziz Kartal ve Yener Sarı geldi. Serdar ve Aziz Kartal'ın anneleri Hikmet Kartal ise tutuklu bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanıklar Gülhan Alparslan, Mehtap Örs, Zeynep Doğan, Abdullah Alparslan, Gurur Alparslan, Enes Akıncı, Veli Örs ile müşteki Leyla Özacar ile tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanıklardan Serdar Kartal ifadesinde cinayet suçlamasını kabul etmeyerek, Marmaris’te çalışırken aile arasındaki bir alacak meselesi nedeniyle Adana’ya geldiğini söyledi.

Olay günü ise arkadaşı Yener ile bir büfeye gittiğinde Seydi Özacar ile gözgöze geldiğini belirten Kartal, şöyle devam etti:

"Bana 'Beni tanıdın mı' dedi. Ben de 'Tanıdım. Bira kalsın almayacağım' dedim, arkamı dönüp gidiyordum. Seydi, 'Korktun mu' diyerek küfür edince geri döndüm, 'Ne korkacağım' dedim. Bana 'Babanı öldürdük, seni de mi öldürelim. Burada ne geziyorsun' dedi. Ben de 'Babamı öldürdünüz ağabeyin içeride Allah'ından bul' dedim. Elini tezgahın altına doğru attığını görünce korktum. Üzerimdeki tabancayla korkutmak için ateş ettim."

Olay öncesi kimseye "intikam alacağını" söylemediğini savunan Kartal, babası Mehmet Kartal'ın 10 yıl önce Seydi Özacar’ın kardeşi Murat Özacar tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Özacar ailesiyle aralarında husumet bulunmadığını da ifade eden Kartal, "Kan güdecek olsaydım küçükken öldürürdüm. Halamla da yakın oturuyorlar, hep gidip geldiğim de görürdüm. Kinim yoktu. Babam zaten kaza ile vurulmuştu." dedi.

Kartal’ın annesi Hikmet Kartal ise eşi Mehmet’in 10 yıl önce öldürüldüğünü ancak karşı tarafa husumet beslemediklerini söyledi.

Çocuklarını azmettirmediğini öne süren Kartal, "Çocuklarımı 10 yıl boyunca büyüttüm. Hiçbir şekilde öç almalarını öğütlemedim. Olayı evime gelen polislerden öğrendim." dedi.

Serdar Kartal’ın halası Gülhan Alparslan da yeğeninin olaydan sonra evine geldiğini ancak kendisine olayla ilgili herhangi bir yardımda bulunmadığını iddia etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Öldürülen Seydi Özacar’ın eşi Leyla Özacar ise olayı görmediğini, 10 yıl önce ölen Mehmet Kartal’ın da kazayla öldüğünü belirterek, "Tuncay Özacar ile Fırat Özacar kavga ediyordu, aradaki kurşundan Mehmet Kartal ölmüştü. Bir ay sonra kardeşi Gülhan kapıma geldi, 'Senin eşini 10 sene de geçse 20 sene de geçse Mehmet’in intikamını almak için vurdurtacağım' demişti. Eşimi Gülhan öldürttü. Bütün aile Gülhan’ın otoritesine uyuyor, ne derse onu yapıyorlar.' dedi.

Mahkeme heyeti, Serdar Kartal ve kardeşi Aziz Kartal’ın tutukluluğunun devamına, anne Hikmet Kartal ve diğer tutuklu sanık Yener Sarı’nın ise tahliyesine karar verdi.

Gülhan Alparslan ise mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklandı.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda büfe işleten Seydi Özacar (46), 12 Mayıs'ta uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Olayda hayatını kaybeden Özacar'ın kardeşinin 2007 yılında zanlı Serdar Kartal'ın babası Mehmet Kartal'ı öldürdüğü, zanlının da alınan aile kararıyla bu cinayeti işlediği iddia edilmişti.



