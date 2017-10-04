Gaziantep'te silahlı saldırı: 1 ölü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet B, eski eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Suat Söğüt'ü (25) telefonla arayarak merkez Şehitkamil ilçesi Selahaddin Eyyübü Mahallesi'ne çağırdı.

Burada saklanan Mehmet B, olay yerine gelen Söğüt'e yanında getirdiği av tüfeğiyle 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Söğüt, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Mehmet B, polis tarafından kısa sürede yakalandı.