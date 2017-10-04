Adana'da 18. kattan düşen lise öğrencisi öldü

ADANA (AA) - Adana'da babasının hizmetli olarak görev yaptığı 18 katlı apartmanın son katından düşen lise öğrencisi kız hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'deki 18 katlı apartmanın son katından birinin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Apartmanın önündeki 3. katlı iş yerinin damına düşen kızın bulunduğu yere giden sağlık ekipleri, kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, olay yerinde yaptığı incelemede, kızın apartman görevlisinin lise birinci sınıf öğrencisi kızı Nefize Sultan Ceylan (14) olduğunu belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ceylan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kızın babası ise ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.