Kırşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda köydeki bir evde üç tüfek ile iki tabanca bulundu, bir kişi tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kaçak yollardan getirilen silahların satıldığı ihbarı üzerine şüpheli S.D'yi Terme Caddesi'nde takibe aldı.

Merkeze bağlı Yeşiloba köyüne giden S.D'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada ruhsatsız üç av tüfeği, iki tabanca, 7 şarjörü, 336 mermi, 36 fişek ve tabanca namlusu ele geçirdi.

Ekipler, S.D. ile evde bulunan ve silah almak için geldiği ileri sürülen İ.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. tutuklandı, İ.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.