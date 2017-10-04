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Kütahya'da "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiası

04 Ekim 2017 Çarşamba, 12:10

KÜTAHYA (AA) - CHP Hisarcık İlçe Başkanı Recep Önlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, CHP Hisarcık İlçe Başkanı Önlü'nün sosyal medya aracılığıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Evinde gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Önlü, gözaltına alındığı sırada sosyal medya hesabından "Şuan cumhurbaşkanı' na hakaretten gözaltına alınıyorum." paylaşımında bulundu.



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