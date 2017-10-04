Kars'ta cuntacılıkla suçlanan askerler hakim karşısında

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları iddia edilen 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Tabur Komutanlığı 3. Komando Bölüğünde görevli 5'i tutuklu 15 askeri personelin yargılanmasına başlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasına, darbe girişimi sırasında Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Tabur Komutanlığı 3. Komando Bölüğünde görevli olan tutuklu sanıklar astsubay Yasin Yassıdaş, uzman çavuş Serkan Diler, uzman onbaşılar Zekai Tunç, Ali Parlar ve sözleşmeli er Özhan Apo'nun yanı sıra tutuksuz yargılanan bir uzman onbaşı ile 9 sözleşmeli er katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları ve sanık yakınları da hazır bulundu.

Duruşma, sanıkların kimlik tespitinin ardından savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

- İddianameden

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığı 1. Komando Tabur Komutanlığı 3. Komando Bölüğünde görevli astsubay Yasin Yassıdaş, uzman çavuş Serkan Diler, uzman onbaşılar Zekai Tunç, Ali Parlar ve sözleşmeli er Özhan Apo'nun yanı sıra 9 sözleşmeli er, bir uzman onbaşı "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Bu kişilerin FETÖ'nün darbe girişimine katıldığı belirtilen iddianamede, sanıkların, "Anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ile "terör örgütü üyesi olma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.

İddianamede ayrıca, tutuklu sanıklar Parlar, Apo ile tutuksuz yargılanan H.İ'nin "korku, panik yaratacak şekilde ateş etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.