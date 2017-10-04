Gaziantep'te silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobillerinde otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan gençlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
Hasan E, merkez Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde 27 E 1223 plakalı otomobilde oturan ve aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen İbrahim Güney (25) ve Yusuf Çiçek'e (25) pompalı tüfekle ateş ederek motosikletle olay yerinden kaçtı.
Otomobilin yolcu koltuğunda oturan Çiçek, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan İbrahim Güney ise ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.