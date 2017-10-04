Doğu Karadeniz'deki 4 ilde orman köylülerine destek

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TRABZON (AA) - Orman Genel Müdürlüğünce Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta bu yıl orman köylülerine 10,2 milyon lira destek verileceği bildirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün, orman köylülerini ekonomik olarak destekleyerek yanlarında olmaya devam ettiği belirtildi.

Bu çerçevede Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasına giren Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta orman köylülerine 2017 yılında 10,2 milyon liralık destek verileceği vurgulanan açıklamada, Bakanlığın köylülerin kalkınmasına yönelik yürüttüğü ORKÖY faaliyetleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, bu faaliyetler kapsamında Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta ekonomik maksatlı fenni arıcılık, süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, besi sığırcılığı projeleri ile sosyal maksatlı dam örtülüğü, güneş enerjisi, dış cephe mantolama, kat kaloriferi sistemi projelerinin uygulanmaya devam edildiğine dikkat çekildi.

Söz konusu illerde yapılan planlamaya göre, 2017 yılı içinde 8,5 milyon liralık destek verileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Bayburt'ta Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 1,7 milyon liralık destek sağlanacak. Böylece bu illerin tamamına 2017 yılında 10,2 milyon liralık destek verilmiş olacak. Bugüne kadar bu 4 ilde ekonomik ve sosyal maksatlı olarak 380 aileye 1,1 milyon lirası hibe olmak üzere 5,5 milyon liralık destek ödemesi yapıldı. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Bayburt'a yapılacak 1,7 milyon liralık desteğin ise 1 milyon 310 bin lirası 68 aileye ödendi. Bayburt'ta yapılacak 1,7 milyon liralık desteğin tamamı hibe olarak gerçekleştirilecek. Bayburt'taki destekler fenni arıcılık, elektroşoklu çit sistemi, dış cephe mantolama ve kat kaloriferi sistemi, güneş enerjili su ısıtma sistemi olarak yapılıyor."

Açıklamada, Orman ve Şu İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun şu ifadeleri yer aldı:

"Yıl sonuna kadar programa alınan kredi çalışmaları tamamlanacak. Bu kredilerin planlamasını yaparken ihtiyaç sahiplerini belirliyor ve ona göre destek veriyoruz. Bu destekler ile orman köylümüzün hem refah seviyesini artırıyoruz hem de ormanlar üzerindeki insan baskısını asgari seviyeye düşürüyoruz. Orman köylümüze verdiğimiz bu destekler bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek."



