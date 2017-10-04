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Kaçak avlanan balıklar nehre bırakıldı

04 Ekim 2017 Çarşamba, 12:39
Kaçak avlanan balıklar nehre bırakıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, yasa dışı yollarla sazan balığı avlayan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılırmak güzergahında bulunan merkeze bağlı Sıdıklı İkizağıl köyünde yasa dışı yollarla sazan balığı avlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Nehrin köy yakınından geçen kıyısında araştırma yapan ekipler, tel ve tahtalardan oluşan düzeneklerle balıkları geçiş ve dinlenme alanında avlandıkları belirlenen A.Ç, B.A. ve B.K'yi yakaladı.

Şüphelileri gözaltına alan ekipler, yasa dışı yollarla avlandığı tespit edilen 50 kilo sazanı ise nehre bıraktı.

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