ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yanlış bilgisayarı çalınca yakalandılar

04 Ekim 2017 Çarşamba, 12:44

ADANA (AA) - Adana'da girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan üç şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi'nde bir iş yerine giren üç hırsız, para kasasını çaldı.

İş yerinin güvenlik kamerasını fark eden hırsızlar, görüntü kayıtlarını yok etmek için bilgisayarı da çalmak istedi. İş yerinde bulunan bir bilgisayar kasası ve monitörü de alıp kaçtı.

Sabah işe geldiğinde hırsız girdiğini fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri araştırma başlattı. Yapılan çalışmada zanlıların güvenlik kamerası kayıtlarının olduğu bilgisayar kasasını almadığı fark edilince kayıtlar incelemeye alındı.

Kayıtlardan eşkalleri belirlenen şüphelilerin Mehmet U. (33), kardeşi Musa U. (28) ile Serdar D. (24) ve R.T. (17) olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan Mehmet U, kardeşi Musa U. ile Serdar D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı R.T'nin ise arandığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Adana'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ADANA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI

Adana'da 18. kattan düşen lise öğrencisi öldü
YEREL

ADANA'DA 18. KATTAN DÜŞEN LİSE ÖĞRENCİSİ ÖLDÜ
Adana'daki &quot;kan davası&quot; cinayeti
YEREL

ADANA'DAKİ "KAN DAVASI" CİNAYETİ

Adana'da kapkaç iddiası
YEREL

ADANA'DA KAPKAÇ İDDİASI

Adana’da bıçaklı saldırı
YEREL

ADANA’DA BIÇAKLI SALDIRI

Adana'da bıçaklı gasp kameraya yansıdı
YEREL

ADANA'DA BIÇAKLI GASP KAMERAYA YANSIDI
FETÖ sanığı avukata hapis cezası
YEREL

FETÖ SANIĞI AVUKATA HAPİS CEZASI
11. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı
YEREL

11. ÇUKUROVA MOBİLYA DEKORASYON FUARI

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ADANA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Cezaevi firarisi Adana'da yakalandı
YEREL

CEZAEVİ FİRARİSİ ADANA'DA YAKALANDI

Adana'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU