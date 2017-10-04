Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki grup arasında "icra" meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesi Uçaksavar Kavşağı'nda icra nedeniyle avukatlık bürosuna giden grup ile avukatın yakınları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Büro dışına taşan, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kenteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet Salar, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri yeni bir kavganın yaşanmaması için olay yerinde önlem aldı.

Bu arada olay yerindeki bir araçta yapılan aramada silah ile çevrede çok sayıda sopa bulundu.