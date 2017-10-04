Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu

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DİYARBAKIR (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki göçerler, yaylalarda geçirdikleri 6 ayın ardından havaların soğumasıyla dönüş yolculuğuna çıktı.

Yaz aylarında hayvanlarını otlatmak amacıyla Şırnak, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve Siirt'ten, Bingöl, Erzurum ile Hakkari'deki yaylalara giden göçerler, havaların soğuması üzerine dönüş yoluna geçti.

Eşyalarını at ve katırların sırtına yükleyen göçerlerin yüzlerce hayvan ile günlerce sürecek yolculuğu renkli görüntüler oluşturdu.

Karlıova ve Erzurum'daki yaylalarda 6 ay boyunca hayvan yetiştiriciliği yapan göçerler zorlu yolculukta Karlıova ilçe merkezine ulaştı.Günlerce sürecek köye dönüş yolculuğunda geceleri kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, gündüzleri de kilometrelerce yol katediyor.

- Yolculukları 2 ay sürecek

Her yıl ilkbaharda Diyarbakır’dan Erzurum'daki yaylalara gittiklerini belirten Mehmet Karakoyun, hayvanlara çobanlık yaptıklarını söyledi.

"Memleketimizde ot ve mera eksikliği olduğu için yaylalara gidiyoruz" ifadeni kullanan Karakoyun, kiraladıkları yaylalarda 3 ay kaldıklarını belirtti.

Karakoyun, hava soğudunda da iki ay süren yolculukla Diyarbakır'a ulaştıklarını anlatarak, yolda karşılaştıkları sıkıntılara değindi.

Yolculukta kimi zaman hayvanlarının telef olduğunu dile getiren Karakoyun, her şeye rağmen yola devam ettiklerini aktardı.

Karakoyun, Karlıova'da biraz dinlenip alışveriş yaptıktan sonra tekrar yola koyulacaklarını sözlerine ekledi.