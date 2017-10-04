Bursaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı

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BURSA (AA) - Bursaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Milli maçlar için verilen ara nedeniyle 3 gün izin yapan yeşil-beyazlılar, sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde toplanarak, Soğanlı Mahallesi'ndeki Botanik Park'a gitti.

Teknik direktör Paul Le Guen, Botanik Park'ta gerçekleştirilen koşu çalışması öncesinde futbolcularını toplayarak kısa bir konuşma yaptı.

Fransız teknik adam, oyuncularına, geçen hafta deplasmanda 3-1 mağlup oldukları Kayserispor maçında gösterdikleri performanstan memnun kalmadığını söyledi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı çok çalışarak iyi değerlendirmek zorunda olduklarını anlatan Le Guen, "Sorunları konuşarak çözmeye çalışacağız. Havamız değişsin diye koşumuz var. Durmadan koşacağız. Bu dönemdeki çalışmalarımız iyi olmak zorunda." dedi.

Daha sonra yeşil-beyazlılar teknik direktör Le Guen'in eşliğinde yaklaşık 45 dakika koşu yaptı.

Koşuya, milli takımlarda bulunan Harun Tekin, Aziz Eraltay, Ekong, Agu, Stancu, Delarge, Kubilay Kanatsızkuş, Ertuğrul Ersoy ve Muhammed Şengezer ile izinli olan Batalla ve Kembo katılmadı.

Bursaspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını, Özlüce Tesisleri'nde akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.



