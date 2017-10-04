Devlet Tiyatroları perdelerini açıyor

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KONYA (AA) - Konya Devlet Tiyatrosunda yeni sezon, "20. Sanat Yılı" temasıyla başlayacak.

Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Dalkılıç, tiyatro binasında düzenlediği basın toplantısında, Konya Devlet Tiyatrosunun 20. yılı dolayısıyla yeni sezonda daha fazla sanatsevere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçen yıl sahnelenen oyun sayısını bu yıl artırdıklarını dile getiren Dalkılıç, sezonda toplam 6 oyun sahneleyeceklerini belirtti.

İlk oyunun yarın prömiyer yapacağını aktaran Dalkılıç, şunları kaydetti:

"Georges Feydeau'nun yazdığı, Nisa Serezli'nin çevirisini yaptığı Bit Yeniği oyunumuzu Eskişehir Şehir Tiyatrosu oyuncularından Emre Basalak yönetecek. 1800'lerin sonunda Fransa'da geçen oyun, dolantı komedisi türünün ilk örneklerinden biri. Oyunumuz, yanlış anlaşılmaların ortaya çıkardığı ilginç durumlar ve ilginç tesadüflerle seyirciler için keyifli olacak."

Dalkılıç, ikinci turda Erdi Memikoğlu tarafından yazılan "Hiç Kimsenin Öyküsü" adlı oyunun sahneleceğini anlatarak, "İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Oktay Goruna'nın yöneteceği bu oyun iki kişilik bir psikolojik gerilim. Aynı zamanda savaş karşıtı bir altyapısı var. Bu kadar fazla savaşların, öfkelerin olduğu günümüz dünyasında savaş karşıtı bir oyunun repertuvarımızda olması gerektiğini düşündük." diye konuştu.

Çocuk oyunu olarak "Elmadaki Barış"ın sahneleceğini söyleyen Dalkılıç, bu sene 30 binden fazla çocuğu tiyatroyla buluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Konya Devlet Tiyatrosunun şimdiye kadar hep daha ileriye gitmek için çalıştığına işaret eden Dalkılıç, şöyle devam etti:

"Konya Devlet Tiyatrosu 20 yıl boyunca bütün idarecileriyle, bütün müdürleri ve müdür yardımcılarıyla birlikte 20 yıl boyunca her sene bir önceki seneden daha iyi bir noktaya gelebilmeyi hedefledi. Bunu da başardığını düşünüyoruz ve 20. yılında da bunun en üst seviyeye taşınması için elimizden geleni yapacağız."

- "Nisan ayında festival düzenlenecek"

Konya Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Yiğit Gümüşada da Konya Devlet Tiyatrosunda bu yıl 11'incisi düzenlenecek festivale ilişkin bilgi verdi.

Gümüşada, festivalin 20-30 Nisan 2018'de düzenleneceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıla kadar festivalimizin adı 'Bin Nefes Bir Ses, Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali'ydi. Geçen seneden itibaren festivalimizin adı 'Uluslararası Festival' oldu. Bu da demek oluyor ki artık bu festivalle sadece Türkçe tiyatro yapan ülkeler değil, Avrupa'dan, Asya'dan, Uzak Doğu'dan, Konya seyircisinin görmesini isteyeceğimiz kaliteli tiyatro toplulukları ve oyunlar getirmek niyetindeyiz. Ekipleri tespit etmeye başladık."