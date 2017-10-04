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Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu

04 Ekim 2017 Çarşamba, 12:56
Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 15 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında özel sektör çalışanı 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

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