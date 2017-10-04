"En yaygın sorun kadına şiddet çıktı"

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurdukları Sosyal Araştırma Merkezi aracılığıyla yaklaşık 100 bin aileyi taradıklarını belirterek, "Araştırma sonucunda en yaygın sorun olarak, canımızı yakan kadına şiddet ve uyuşturucu kullanımı çıktı." dedi.

Gaziantepli kadınlar, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla bir otelde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, sağlık ve eğitim konusunda projeler geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde de kadın ve çocuklarla ilgili ciddi çalışmalar yaptıklarını, diğer partilerin iş birliğiyle önemli yasalar çıkardıklarını dile getiren Şahin, "Yaşam şekliniz ne olursa olsun, kime oy verirseniz verin, söz konusu kadın ve çocuksa yapacak çok işimiz var. Buraya Belediye Başkanı olduğum zaman bir kadın bakış açısıyla kadınlar için çok iş olacağını biliyordum." diye konuştu.

Bir yandan kurumsal kapasitelerini güçlendirirken diğer yandan da herkese dokunacak sosyal projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Burada sivil toplum kuruluşlarına çok iş düşüyor. Sığınmacılarla beraber yaşadığımız şehrimizde herkesin birbiriyle dayanışma içinde olması, merhamet ve sevgiyle birbirine yardım etmesi gerekiyor. 'Kadın dostu, çocuk dostu nasıl olacağız?' dedik. Sosyal Araştırma Merkezini kurduk, araştırma yaptık. Yaklaşık 100 bin aileyi taradık. Araştırma sonucunda en yaygın sorun olarak, canımızı yakan kadına şiddet, uyuşturucu kullanımı çıktı."

Eğitime her zaman öncelik verdiklerini vurgulayan Şahin, "Gelin Etmeyin Okula Gönderin' projesini hayata geçirdik. Kadın sivil toplum örgütleriyle geliştirdiğimiz bu proje yerelden evrensele dönüştü." dedi.

Şahin, kentte Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezini kurduklarını da belirtti.

Gaziantep Kadın Sağlığı Derneği Başkanı Jülide Aksoy ise meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekti.

Erkeklerde de meme kanserinin artmaya başladığına işaret eden Aksoy, genetik yatkınlık dışında alkol, uyuşturucu, radyasyon gibi etkenlerin de bu kanserin ortaya çıkmasında etkili olduğunu söyledi.

Aksoy, kadınların muayenelerini aksatmaması, vücutlarında anormallik fark ettikleri anda doktora gitmesi gerektiğini kaydetti.