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KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), yönetim kurulu bağımsız üye adaylarının belirlendiğini duyurdu.

Fabrikanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na, Genel Kurul'a teklif edilmek üzere sunulan yönetim kurulu bağımsız üye adaylarının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şirketimizin yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın gündeminde yer alan yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na, Genel Kurul'a teklif edilmek üzere sunulan yönetim kurulu bağımsız üye adaylarımız Şamil Ayrım, Ömer Faruk Öz, Mehmet Erdoğan ve Bülent Gedi̇kli̇'dir." denildi.

- Genel Kurul 1 Kasım'da

Açıklamada, Olağanüstü Genel Kurul'un, 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılmasına, grupların yönetim kurulu üyeleri adaylarının seçimi için A, B ve D grubu hisse sahiplerinin aynı tarihte, saat 10.00'da ayrı ayrı toplanarak adaylarını belirlemelerine karar verildiği belirtildi.