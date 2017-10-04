Adana'daki FETÖ/PDY davası

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ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan eski İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazim Baran tutuklandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, daha önce adli kontrol şartıyla tahliye edilen Baran katıldı.

Baran ifadesinde, 30 yıldır eğitim hayatı içerisinde olduğunu belirterek, çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra 2014 yılı temmuz ayında Adana İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atandığını ifade etti.

Hızlı bir şekilde terfi ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını savunan Baran, telefonuna ByLock yüklemedini iddia etti.

Mahkeme savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt üyeleri arasında gizli iletişimde kullanılan şifreli ByLock programı kullandığını, bir dönem örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirterek, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve kararla birlikte tutuklanmasını istedi.

Sanık Baran, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, tutuksuz yargılamasının sürmesini talep etti.

Baran ayrıca, avukatı olmadığı için avukat tutmak için ek süre istedi.

Mahkeme heyeti, Baran’ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumuna göre kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, olası ceza miktarına göre de kaçma şüphesinin varlığını dikkate alınarak adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

