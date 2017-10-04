Bursa'daki cinayet davasında karar

BURSA (AA) - Bursa'da, hurdacılık yapan arkadaşını öldüren sanık 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Gümüş (34) ve maktul Sinan Yalçıner'in (33) yakınları ile tarafların avukatları katıldı.
Ali Gümüş, savunmasında, "Kavga sırasında kendimi korumak için bıçağı çıkardım. Sinan bıçağın üzerine düştü, pişmanım." diye konuştu.
Maktul Sinan Yalçıner'in yakınları, hakkında "Kasten öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ali Gümüş'ün en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, önce ömür boyu hapis verdiği Ali Gümüş'ü, tahrik ve iyi hali göz önüne alarak 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırdı.
Mart ayında hurdacı Ali Gümüş, aynı işi yapan Sinan Yalçıner'i çıkan kavga sonucu bıçaklamıştı. Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçıner, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, aranan Gümüş arkadaşının evinde yakalanmıştı.