Batman Belediyesince parklara kedi evi yerleştirildi

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BATMAN (AA) - Görevlendirme yapılan Batman Belediyesince kentteki parklara kedi evleri yerleştirildi.

Belediye tarafından sokak hayvanlarının soğuktan korunması amacıyla "Kedi Evi Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında hazırlanan iki katlı evler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki Atatürk Parkı, 8 Mart Kadın Parkı, Su Parkı, Yaşam Parkı ve Salih Özdemir Parkı'na kuruldu.

Kedi evlerinde ayrıca kedilerin su ve yemek ihtiyaçları da günlük olarak karşılanıyor.

- "Sokak hayvanlarını düşünmek de asli görevimiz"

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Allah'ın yarattığı her canlının en güzel şekilde yaşama hakkı olduğunu söyledi.



Belediye olarak insanlara hizmet etmenin yanı sıra diğer canlıların yaşam hakkını korumanın da asli görevleri olduğunu belirten Aksoy, havaların serinlemeye başlamasıyla sokak hayvanları için yaklaşık bir ay önce hayata geçirdikleri "Kedi Evi Projesi"nin daha da anlam kazandığını dile getirdi.



Yapılan ahşap evleri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde parklara yerleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Aksoy, "Malum havalar serinledi ve önümüz kış. Sokak hayvanlarını düşünmek de asli görevimizdir. Sokak hayvanlarının barınma problemine bir nebze de olsa çözüm getirmiş olduk. Bu hayvanların beslenme ihtiyaçları da belediyemizin Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce karşılanacak." diye konuştu.