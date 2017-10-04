Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DÜZCE (AA) - Türkiye Genç Hayat Vakfı ve Düzce Üniversitesi (DÜ) tarafından düzenlenen "Uluslararası Mevsimlik Tarım İşçiliği" sempozyumu başladı.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumda, çeşitli üniversİtelerden katıIımcılar "Dünya'da ve Türkiye'de Tarım Sektörünün Gelişimi", "Sosyolojik Açıdan Tarım Sektörü ve Tarım İşçiliği", "Tarım Politikaları Açısından Mevsimlik Tarım İşçiliği", "Tarım İşçiliğinde Risk Altındaki Gruplar" gibi konu başlıklarında sunumlarını dinleyicilere aktardı.

Sempozyumla ilgili AA muhabirine bilgi veren Türkiye Genç Hayat Vakfı Çocuk İşçiliğini Önleme Program Yöneticisi Ozan Çetin, vakıf olarak 4 yıldır "Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Çocuk İşçiliği Olmasın" başlığı altında çeşitli projeler üreterek çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Konuyla ilgili farkındalık oluşturarak kamu ve özel sektörü etkilemeye çalıştıklarını anlatan Çetin, "Çocuk işçiliği konusunda birçok çalışmaya imza attık. Üniversitelerle birlikte çalışmalar yürüterek gençlerin bu konuda farkındalığının artmasını hedefliyoruz. Akademisyenlerle yaptığımız işbirliğinde ise saha ve akademik çalışmaları harmanlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çetin, vakıf olarak özellikle fındık alanında çocuk işçiliği konusunda çalışmalar yaptıklarını ve ciddi yol aldıklarını anlatarak, "Bu farkındalığı oluşturduğumuzu düşünerek, sempozyumu düzenledik ve katılımı yüksek bir organizasyona imza attık. Amacımız; tamamen mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarına dikkati çekmek; sağlık, eğitim ve gündelik yaşamlarında yaşanan zorlukları en alt seviyeye çekmek." diye konuştu.

Sempozyum, akademisyenlerin çeşitli konu başlıklarında yapacaklarını sunumların ardından yarın sona erecek.