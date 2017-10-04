Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana'da 6-8 Ekim'de düzenlenecek "Adana Lezzet Festivali" hazırlıkları tamamlandı.

Vali Mahmut Demirtaş, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, kente yakışır bir lezzet festivali yapılacağını söyledi.

Herkesi festivale davet ettiklerini belirten Demirtaş, şöyle konuştu:

"Amacımız, Adana'yı daha güzel bir şekilde nasıl anlatabiliriz? Çok zengin ve çeşitliliği olan bir program. Gastro şovlar yapılırken, bir taraftan söyleşiler düzenlenecek. Adana'daki yemek lezzetlerinin farkı nereden kaynaklanıyor, o tat nereden geliyor, bunları gastro şovlarla, söyleşilerle gelen misafirlerimize tanıtacağız. 60'ın üzerinde lokanta ve firmalarımızı davet ettik. Buradaki potansiyeli, Adana'daki lezzeti tüm dünyaya tanıtmaya çalışacağız."

Bunun yanında kültürel değerlerin de tanıtılmasını amaçladıklarını bildiren Demirtaş, misafirlere ören yerleri ve tarihi eserleri göstermek istediklerini kaydetti.

Demirtaş, konukların zeytin, pamuk, narenciye hasadı da yapabileceğini dile getirdi.

- Adana lezzetleri kitapta toplandı

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek de bu organizasyonu Uluslararası Adana Film Festivali gibi sahiplendiklerini belirterek, "Adana'nın tarihinde yer alan tüm güzellikleri ve özellikleri kapsayan damak tadı ve gastromomiyle alakalı bir kitap hazırladık. Bunu gelen misafirlerimize dağıtacağız." dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Adana'nın bu etkiliklerle kabuk değiştirdiğini anlattı.

Kentte birlikte çalışmanın meyvelerini toplamaya başladıklarını kaydeden Karalar, "Artık Adana adliyedeki olaylar, öldürme olaylarıyla değil, güzelliklerle anılacak bir kent olacak. Adana çok özel bir kent. Türkiye'nin değil, dünyanın incisi. Sanat, kültür, tarih, lezzetin alası Adana'da var. Bu etkinlikler Adana'nın bu özelliklerini tanıtmak için son derece önemli. Festivalde üzerimize düşeni yapacağız." diye konuştu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de kentte yapılacak çok şey bulunduğunu, bunlardan bir kısmını kendilerinin gerçekleştirmesinden de mutluluk duyduğunu ifade etti.

- Festival etkinlikleri

Çukurova Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Torun, festival hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Festivalin, Adana'nın gastronomik değerlerini ön plana çıkarmak, yükselen turizm destinasyonuna katkıda bulunmak amacıyla düzenlendiğini vurgulayan Torun, festivalin ana etkinlik yerinin Galleria Festival Alanı olduğunu bildirdi.

Burada 4 ana sahnenin yer alacağını ve ünlü şeflerin gastro şovlar yapacağını belirten Torun, etkinlikte yemek yapımına yönelik atölye çalışmalarının düzenleneceğini, ayrıca söyleşi ve müzik dinletilerinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Adana'nın lezzetiyle ön plana çıkan restoran ve lokantaları, sokak lezzetleri, üniversitenin gastronomi bölümleri ve belediyelerin el sanatları ürünlerinin 70 stantta yer alacağını söyleyen Torun, kebap, bici bici, cezerye gibi yöresel lezzetlerin de burada tadılabileceğini ifade etti.

Torun, festivalin gastronomi zirvesi olabilmesi için de Türkiye'deki 50'yi aşkın gurme, kanaat önderinin kente davet edildiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Vali Demirtaş ve diğer protokol üyeleri tarafından festival pastası kesildi.











