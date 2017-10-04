Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat devam ediyor

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ŞIRNAK (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat, Iraklı askerlerin katılımıyla devam ediyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla müşterek sürüyor.

Alanda tatbikat gereği bir mekanize piyade bölüğünün taktik intikali yapıldı. İntikalde Türk ve Iraklı askerler, hava taarruzu, saldırılar ve düşmanın kurduğu pusular ile kritik bölgelerden geçişe yönelik tedbir aldı.

Tatbikatta bazı askerlerin saldırıya uğraması ile zırhlı araçlarla alana sevk edilen birliklerin saldırıyı püskürtmesi de canlandırıldı.

Türk ve Iraklı askerler, tatbikatın ardından zırhlı araçlarla birliklerine geri döndü.

Komuta merkezinde toplanan askerlerin tatbikata ilişkin değerlendirme yaptığı öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde başlatılan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül'de başlandığı, tatbikatın bu safhasının bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla müşterek yürütüleceği belirtilmişti.