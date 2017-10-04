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Dünya Hayvanları Koruma Günü

04 Ekim 2017 Çarşamba, 14:02

GAZİANTEP (AA) - Çocuklardaki hayvan sevgisinin gelişmesine katkı sağlamak isteyen Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yavru aslan "Cesur" ile şempanze "Can"ın da aralarında bulunduğu hayvanları, ilköğretim çağındaki çocuklarla buluşturdu.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında harekete geçen Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkilileri, ilkokul çağındaki bin çocuğu Köpek Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ağırladı.

Yavru kedi, köpek, tavşan, kuzu ve keçileri seven çocuklar, onlara yem de verdi. Daha sonra çocukların yanına Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin simgesi ve maskotu haline gelen şempanze "Can" ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunduktan sonra "Cesur" adı verilen 3,5 aylık aslan getirildi. Çocuklar, hayvanlara ilgi gösterdi.

Etkinlikte şempanze "Can"a kaşıkla puding yediren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, insan olmanın koşullarından birinin doğayı korumaktan geçtiğini vurguladı.

Doğayı korurken tabiatın, yeşilin ve hayvanların olmazsa olmazlar arasında bulunduğunu ifade eden Şahin, daha güzel ortamlarda daha sağlıklı yaşayabilmesi için doğadaki tüm canlıların insanlara yardımcı olduğunu dile getirdi.

Şahin, annelerin çocuklarını severken onlara dokunduğunu ve sevgisini hissettirdiğini, düzenledikleri etkinlikle de çocukların hayvanlarla buluşmasını ve karşılıklı iletişimlerini güçlendirmelerini sağlamak istediklerini kaydetti.

Çocukların doğayı sevmesinin önemine işaret eden Şahin, çocuklara şöyle seslendi:

"Sizin hayvanları ve doğayı sevmeniz çok önemli. Çocuğun çocuğu, insanların insanları sevmesi çok mühim. Çünkü ileride dünyada daha az savaş olsun, kan, gözyaşı ve çocuklar ölmesin istiyorsak, sevgi, barış, rahmet ve güzellik hayata egemen olsun istiyorsak herşey sizin yaşınızda başlıyor. Her şey doğayı, evreni, insanları sevmekle başlıyor. O yüzden sevelim ve sevilelim, hep birlikte sevgi tohumlarını ekelim."


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