Türkiye'de ilk kez hamile bir kadının midesi ameliyatla alındı

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ERZURUM (AA) - Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH), Türkiye'de ilk, dünyada ise üçüncü kez yapılan ameliyatla 5,5 aylık hamile mide kanseri bir hastanın midesinin yüzde 85'inin alındığı bildirildi.

BEAH'tan yapılan yazılı açıklamada, bir süre önce mide şikayetiyle hastaneye başvuran hamile Nejla İsmailoğulları'na yapılan tetkiklerden sonra mide kanseri tanısı konulduğu belirtildi.

Hekimlerce ameliyat edilmesine karar verilen İsmailoğulları'nın, midesinin yüzde 85'nin ameliyatla alındığı aktarılan açıklamada, İsmailoğulları'nın hamileliğinin de sağlıklı şekilde devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ameliyatı gerçekleştiren BEAH Cerrahi Onkoloji Kliniği Cerrahi Op. Dr. Mehmet Hamdi Sakarya'nın değerlendirmesine yer verildi.

Sakarya, "Gebelik esnasında mide kanseri görülmesi oldukça nadir rastlanılan bir durum. Bugüne kadar literatüre bildirilmiş vaka sayısı dünyada 146 olup biz 147'ci vakayı tespit ettik. Hasta bize geldiğinde yaptığımız tetkik ve incelemelerde mide kanseri olduğunu belirledik ama ameliyat için bir risk vardı. Hasta 4 çocuk annesi ve yeni bir bebeğe 5 ay 2 haftalık hamileydi." ifadesini kullandı.

Bu ameliyatın dünyada nadir yapıldığına vurgu yapan Sakarya, "Gerekli araştırma ve izinleri aldıktan sonra hamile bir kadına Türkiye'de ilk olacak bu müdahale için hazırlıklarımızı yaptık. Hastamızı ameliyata aldık. Başarılı geçen bir operasyon neticesinde annenin midesinin yüzde 85'ni alarak hastaya ve bebeğe hiç bir zarar vermeden ikisini de sağlıklı şekilde klinik iyileşme süreci sonrası taburcu ettik." ifadesini kullandı.

Sakarya, hamile bir hastaya yapılan mide operasyonunun Türkiye'de ilk, dünyada ise 22 haftalık gebeliğin sonlandırılmadan devamı sağlanarak başarılması açısından üçüncü vaka olduğunu söyledi.

Nejla İsmailoğulları'nın eşi Burhan İsmailoğulları da eşine ve bebeğine sağlıklı şekilde kavuşmanın mutluluğunu "Bana dünyaları verdiniz. Doktorumuz Mehmet Hamdi Sakarya ve operasyonu gerçekleştiren ekibe çok teşekkür ediyorum." sözleriyle paylaştı.