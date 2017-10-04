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Kars merkezli FETÖ/PDY operasyonu

04 Ekim 2017 Çarşamba, 14:16

KARS (AA) - Kars merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kars, Samsun, Sakarya ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla yakalanan 9 kişinin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası mahkemeye çıkarılan zanlılardan ikisi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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