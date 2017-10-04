Annesi öldürülen bebek 101 gün hayata tutunabildi

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ISPARTA (AA) - Bilecik'te eşi tarafından bıçakla öldürülen kadının 8 aylıkken sezaryenle alınarak Isparta'daki özel hastaneye getirilen bebeği, 101 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Bilecik'te 16 Haziran'da, uzaklaştırma cezası bulunan eşi Hüseyin Kartal tarafından bıçakla öldürülen 8 aylık hamile Melike Kartal'dan sezaryenle alınan ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Isparta'ya getirilen Muhammet bebek, solunum cihazına bağlandı.

Tedavi gördüğü özel hastanede 25 Eylül'de hayatını kaybeden bebeğin cenazesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. 101 gün hayata tutunabilen bebeğin cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Tuncay Özfidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye getirildiğinde bebeğin genel durumunun kötü olduğunu söyledi.

Oksijensiz kalmasına bağlı hasarın en aza indirilmesi için bebeğe gereken bütün tedavilerin yapıldığını anlatan Özfidan, şunları kaydetti:

"Bu tarz bebeklerde tedaviye 7-10 günde cevap alınmasını bekliyoruz. Solunum cihazından ayrılma, genel durumda düzelme bekliyoruz. Fakat Muhammet bebekte bu düzelmeyi yakalayamadık. Aralıklı olarak solunum cihazından ayırmayı denedik ama hep solunum yetmezliğine girdi. Tekrar cihaza bağladık. Son görüntülemede beyin dokusunda, baş çevresinde küçülme gibi bulgular saptandı. Yaklaşık 3,5 aylık süreçten sonra geçen hafta solunum yetmezliğine girdi. Sonra kalbi de etkilendi. Yaklaşık 24 saat canlandırma, hızlandırma, güçlendirme ve solunum desteği uyguladık. Fakat bebeği kaybettik."