Bartın Üniversitesi akademik yılı açılışı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BARTIN (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye'nin gerçek açığı teknoloji açığıdır. Ne zaman ki biz teknoloji açığımızı kapatırız işte o zaman eş zamanlı olarak cari ve ticari açığı da kapatırız." dedi.

Bakan Özlü, Bartın Üniversitesi 2017-2018 akademik yılı açılışında yaptığı konuşmada, bu yılın akademik personel, öğrenciler ve Türkiye'deki bütün üniversiteler için hayırlara vesile olmasını diledi.

Yaklaşık 160 bin kişilik akademisyen kadrosunun, ülke genelindeki 200'e yakın üniversitede, 8 milyon öğrenciyi geleceğe hazırladığına değinen Özlü, "Üniversite demek, bilim demektir. Yeni bilgilerin üretildiği, yeni bakış açılarının filizlendiği, yeni projelerin geliştirildiği yerler işte buralardır. Üniversite, iş bulmak için diploma verilen binalar değildir. O binaların içindeki laboratuvarlardır, kütüphanelerdir, konferanslardır, yurtlardır, konser ve spor salonlarıdır, Ar-Ge merkezleridir. Özetle üniversite hayatın kendisidir. Bizim bütün arzumuz ve çabamız bir eli bilimde, diğer eli hayatın içinde olan bir üniversite anlayışını Türkiye'ye kazandırmaktır." diye konuştu.

Hayatın, toplumun, bilimin ve üretimin içinde bir üniversite istediklerini ve kendilerinin de ilimle hayatı, bilimle teknolojiyi, bilimle sanayiyi buluşturan üniversiteler için çabaladıklarını anlatan Özlü, kendini bir fanusun içine hapsetmiş, akademik anlamda rehavet içinde olan, sadece günü kurtaran bir anlayışı reddettiklerini vurguladı.

Özlü, bu çerçevede bilim, sanayi ve üniversitenin birbirini destekleyen, birbirine omuz veren kurumlar ve kavramlar olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Öncelikli beklentimiz, sanayinin bizden istediği insan kaynağını yetiştirmenizdir çünkü artık dünya, yeni bir sanayi ve teknoloji anlayışına doğru ilerliyor. Bu anlayışın zorunlu kıldığı insan kaynağı modelini, Türkiye'nin hizmetine sunmamız şarttır. Bunun için, geleceğin istihdam alanlarına odaklanan bir üniversite modelini yerleştirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin gerçek açığı teknoloji açığıdır. Ne zaman ki biz teknoloji açığımızı kapatırız işte o zaman eş zamanlı olarak cari ve ticari açığı da kapatırız. Hep söylüyorum. Bizim petrol kuyularımız, doğalgaz madenlerimiz yok. Zor bir coğrafyadayız. Mutlaka güçlü olmak zorundayız, teknoloji üretmek zorundayız. Türkiye'yi aklını kullanarak akılla güçlendirmek, güçlü kılmak zorundayız."

Ülkenin, bakanlık olarak önemsedikleri Endüstri 4.0'ın arka bahçesi olmayacağına, yeni sanayi sürecinin gerisinde kalmayacağına vurgu yapan Özlü, birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerinin hep geriden takip edildiğini fakat bu sefer böyle olmayacağını belirtti.

Bakan Özlü, "Bu sürecin asla gerisinde olmayacağız ve asla arka bahçesi olmayacağız. Tüketici, hazır müşteri değil üretici ve mal sahibi olmaya kararlıyız. Zaten başka tercihimiz de yoktur. Sanayi 4.0 gerçeğini düşündüğümüzde bilişimde büyük bir sıçrama yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.



- "Bilgi üreten üniversite istiyoruz"

Bakanlık öncülüğünde kurulan "Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu'nun, bu yılın ocak ayından itibaren faaliyetlerine başladığını anımsatan Özlü, şunları kaydetti:

"Bu platformda çalışmalarına devam eden 6 adet çalışma grubu kurulmuştur. Bunlar, Sanayide Dijital Teknolojiler, İleri Üretim Teknikleri, Açık İnovasyon, Eğitim, Altyapı, Standartizasyon, Mevzuat, Patent gruplarıdır. Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu, ülke sanayimizin dijital dönüşümüne ilişkin her türlü politika ve stratejiyi oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmaktadır. 4. Sanayi Devrimi'ne ilişkin, değişik kurumlar, raporlar ve katkılar sunmaya devam ediyorlar. Söz konusu raporlarda, yapılacak yatırımlarla istihdama yaklaşık yüzde 5 ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya 150-200 milyarlık bir ilave sağlanacağı değerlendiriliyor. Bizler, sanayileşme politikalarımızı, Sanayi Devrimi'nin gereklerine göre yeniden güncelledik ve yeniden kurguladık. Günümüzde bilim ve teknolojide yetenek kazanmak artık sadece bir devlet politikası değildir. Bilim, sanayi ve teknoloji ancak toplumsal bir projeyle toplumsal bir mutabakatla ve toplumsal bir farkındalıkla anlam ve değer kazanır. Bunun anlamı şudur, ülkemizin bilimsel bilgi üretme yeteneğini, ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmeliyiz."



Dünyada gelişimin durmadığına ve asla durmayacağına vurgu yapan Özlü, "İşte o yüzden biz, 'bilgi üreten üniversite' diyoruz. Bilgi üreten üniversite istiyoruz. Bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimin hizmetine sunan üniversiteler istiyoruz. Bartın Üniversitesi'nin de bu bilgi üretme yarışında üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz. Biz Bakanlık olarak, üniversitelerimizi her bakımdan desteklemeye devam edeceğiz. Devletimizin ve bakanlığımızın destekleri, teşvikleri ve muafiyetleri sonuna kadar sizlere açıktır." dedi.

Bakan Özlü'ye tören sonunda Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ebru sanatı işlemeli tablo takdim etti.

Törene, Bartın Valisi Nusret Dirim, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Vedat Selvitop, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



