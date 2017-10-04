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NİĞDE (AA) - Niğde'de iki öğretmenin "7'den 70'e Engelsiz Gezici Kütüphane" projesi kapsamında Kiledere Belediyesinin tahsis ettiği kütüphaneye dönüştürülen otobüs, belde ve köyleri dolaşarak kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor.

Kiledere beldesindeki Şehit Emrah Eryılmaz Ortaokulu öğretmenleri Deniz Yücebaş ve Bilgin Us, Konya Ovası Projesi’den (KOP) aldıkları hibe ile gezici kütüphane projesini hayata geçirdi.

Gezici kütüphane olarak kullanılan otobüste 750 kitap, işitme engelliler için bilgisayar bulunuyor. Kütüphane, 2 yıl boyunca her hafta bir belde, köy ve mahalleye gidecek.

Kütüphanenin gittiği yerde halk oyunu gösterileri, boyama gibi etkinlikler de düzenlenecek.

Şehit Emrah Eryılmaz Ortaokulu Müdürü Özcan Filikçi, projenin başlaması dolayısıyla okul bahçesinde düzenlenen törende, halkın ve öğrencilerin okuma oranını yükseltmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Deniz Yücebaş da projenin öğretmenlik hayali olduğunu, bunu gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

KOP'dan aldıkları hibe sayesinde projeyi gerçekleştirdiklerini aktaran Yücebaş, şunları kaydetti:

“Otobüsün içini güzelleştirdik. Kitapları da KOP kapsamında hibe ile aldık. Bu şekilde bir proje gerçekleştirdik. Beldemizde okuma yazma oranı biraz düşük o yüzden böyle bir proje gerçekleştirmek istedik. Böylece okuma yazma oranını yükseltmeyi hedefliyoruz. Kütüphaneden, gittiğimiz yerlerdeki halkımız yararlanacak."