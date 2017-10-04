Otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisinin hayatını kaybetmesi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Zeynep Nazlı Kahveci'nin cenazesi, toprağa verildi.

Arif-Emel Kahveci çiftinin dört çocuğundan en büyüğü, Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Kahveci'nin cenazesi, Kirazlık Mahallesi'ndeki evlerinden alınarak Gülistan Kız Öğrenci Yurdu avlusuna getirildi.

Belediyede işçi olarak çalışan ve cenazede güçlükle ayakta durabilen baba Arif Kahveci'yi yakınları ve çalışma arkadaşları teskin etmeye çalıştı.

Kılınan namazın ardından Zeynep Nazlı Kahveci'nin cenazesi, Kıranköy Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye katılan mahalle sakinleri, Kahveci'nin evine gelmek için Samsun-Ordu kara yolundan karşıya geçerken kazanın yaşandığını, o bölgede trafik ışıkları, alt veya üst geçit olmadığını belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Cenazeye, Kahveci ailesinin yakınları ile Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçe belediye başkanları, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Bu arada Zeynep Nazlı Kahveci'ye otomobiliyle çarpan ve gözaltına alınan sürücü Seçkin Ç'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Tekkeköy ilçesinde dün Seçkin Ç'nin (35) kullandığı 39 ES 239 plakalı otomobil, Kutlukent Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Kahveci'ye çarpmış, Kahveci kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.



