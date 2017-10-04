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Flamingo görmenin mutluluğunu yaşadılar

04 Ekim 2017 Çarşamba, 14:31

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de ilkokul öğrencileri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen kuş gözlem etkinliğinde ilk kez flamingo görmenin mutluluğunu yaşadı.

Orman ve Su İşleri Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Kocaeli Şube Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yahya Kaptan İlkokulu, TEMA Vakfı ve İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu iş birliğiyle İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda düzenlenen "Tabiatla Kaynaşıyor Hayatla Buluşuyoruz" projesiyle öğrenciler teleskop ve dürbünlerle başta flamingolar olmak üzere yeşilbaş ördek, turna, sakarmeke, elmabaş patka, boz ördek, kaşıkgaga, suna gibi kuş türlerini gözlemleme imkanı buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürü İlyas Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmit Körfezi Sulak Alanı'nın uluslararası göç zinciri üzerindeki alanlardan biri olması dolayısıyla göçmen türlerin beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gidererek yaşamını sürdürmesi açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

Çiçek, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın "Tabiat Turizmi Master Plan" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda uzmanlar eşliğinde çocuklara kuş gözlemi yaptırdıklarını dile getirdi.

İlyas Çiçek, 35 hektarlık İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda tespit ettikleri 165 kuş türü bulunduğunu belirterek, "İnsanlarımıza tabiatı, yaban hayatı, hayvanlarımızı tanıtacağız. Çocuklarımız ilk defa flamingo gördü, bu alanda çeşitli türleri de görme imkanı bulacak." diye konuştu.

Etkinliğe katılan 4. sınıf öğrencisi Zümra Argüner, daha önce böyle bir etkinliğe katılmadığını, ilk defa flamingo gördüğünü ifade etti.

Öğrencilerden Fatma Eslem Aydoğdu ise flamingo görmenin heyecan verici olduğunu dile getirerek, kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu kaydetti.

İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu temsilcilerinin öğrencilere kuşlar hakkında bilgi verdiği etkinlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü'nce çeşitli hediyeler sunuldu.

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