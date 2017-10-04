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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları iddia edilen 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Tabur Komutanlığı 3. Komando Bölüğünde görevli 5'i tutuklu 15 askeri personelin yargılandığı davada, sanıkların savunmalarının alınmasına başlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasına, darbe girişimi sırasında Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Tabur Komutanlığı 3. Komando Bölüğünde görevli olan tutuklu sanıklar astsubay Yasin Yassıdaş, uzman çavuş Serkan Diler, uzman onbaşılar Zekai Tunç, Ali Parlar ve sözleşmeli er Özhan Apo'nun yanı sıra tutuksuz yargılanan bir uzman onbaşı ile 9 sözleşmeli er katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları ve sanık yakınları da hazır bulundu.

Durşmada, tutuklu sanıklardan astsubay Yassıdaş, uzman çavuş Diler, sözleşmeli er Apo, salonda savunmalarını yaptı. Uzman onbaşılar Tunç ve Parlar ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.

Yassıdaş, savunmasında bölüğün WhatsApp grubuna gelen mesaj üzerine kışlaya gittiğini ve depodan çantasını alarak içtima alanına gittiğini ifade etti.

- "Darbe yapıyormuşsunuz, başkomutan öyle diyor"

Kentteki başka bir FETÖ davasının tutuklu sanığı olan dönemin 1. Komando Tabur Komutanı eski Yarbay Gürhan Yener'in, subay ve astsubayları topladığını anlatan Yassıdaş, şunları söyledi:

"Yener'in toplantıya çağırması üzerine yanına yöneldim, bölük komutanım Mustafa Keser orada olduğu için ben gitmedim, çünkü o benim üstüm. Keser yanımıza gelip Sarıkamış Meydanı'na gideceğimizi söyledi ve meydana gittik. Meydanda gittiğimizde kimse yoktu. Keser, 'sıkıyönetim ilan edilmiş kimin tarafından ilan edildiğini bilmiyoruz. Eğer emir gelirse uymayanlar sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanacak' dedi. Meydanda bir amca yanıma geldi 'darbe yapıyormuşsunuz, başkomutan öyle diyor' dedi. Bunun üzerine amcanın elini öperek geri çekilmeye başladım."

Tutuklu sanıklardan uzman onbaşı Zekai Tunç ise kışlada toplandıktan sonra zırhlı araçla meydana gittiklerini ve ikişerli olarak köşe başalarını tutarak önlem aldıklarını belirtti.

- "Tabur komutanı emniyet müdürünün koltuğunda oturuyordu"

Tunç, ismini bilmediği bir astsubayın yanına gelerek verdiği emir üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev aldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Emniyet binasına gittiğimizde tabur komutanı Yarbay Yener, içeride emniyet müdürünün koltuğunda oturuyordu. Tabur komutanı sen burada bekleme aşağıda bekle emrini verdi. Birkaç kişi giriş çıkış yaptıktan bir süre sonra Yener de emniyet binasından çıktı. Halk bizim yanımıza doğru gelmeye başlayınca ne yapacağımı bilemeden bekliyordum. Yener, havaya ateş etti. Halkla ilk kez gördüğüm bir yüzbaşı arasında itip kalkma yaşandı, yüzbaşı halk arasında kalınca havaya ateş etti. Ben de onu, oradan çıkarttım daha sonra kışlaya geri döndük."

Duruşmada, sanık savunmaları sürüyor.