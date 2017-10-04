Kars'ta terör operasyonu

KARS (AA) - Kars'ta terör örgütü PKK/KCK terör örgütüne eleman temin ettiği, örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen bir kişi tutuklandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla operasyon düzenlenedi.
Operasyon kapsamında, terör örgütüne eleman temin ettiği, örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı belirtilen C.A. yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen C.A. çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.