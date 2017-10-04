"AB ve Türkiye arasında çok güzel bir iş birliği var"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MARDİN (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Avrupa Birliği ve Türkiye arasında gerçekten çok güzel bir iş birliği var. Birlikte çalıştığımız zaman çok şey başarabileceğimizi biliyorum." dedi.

Mardin'de dünden bu yana temaslarını sürdüren Berger ile beraberindeki AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, Avrupa Birliği fonlarıyla UNICEF ve Mülteci Eğitim Vakfı iş birliğiyle Kızıltepe ilçesinde hayata geçirilen "Benim Hayatım" Dil, Eğitim ve Gençlik Merkezi'ndeki çocuklar ve gençlerle bir araya geldi.

Burada çocuklar ve gençler tarafından hazırlanan gösterilere, bazı büyükelçiler enstrüman çalarak, bazıları da şarkı söyleyerek katıldı.

Berger ve beraberindeki heyet, daha sonra eski Mardin'deki Birinci Cadde'de proje kapsamında yapılan restorasyon çalışmasıyla ilgili incelemelerde bulundu, esnafı ziyaret etti.

Esnafın ikram ettiği dibek kahvesinden içen, badem şekerini tadan büyükelçiler, gösterilen misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Heyet üyeleri, çarşıda Mardin'in yöresel ürünlerinden satın aldı.

Berger, esnaf ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, dün kentte hayata geçirilen bazı AB finansmanlı projelerle ilgili bilgi aldıklarını söyledi.

Bugün daha çok uygulamaya konulan projeleri yerinde görmek istediklerini anlatan Berger, gezdikleri caddenin destekledikleri projeler için güzel bir örnek olduğunu kaydetti.

Berger, "Belediye ve valilikle buranın restorasyonunu gerçekleştirdik. Çok güzel sonuçlar verdi. Buraya daha fazla turistin çekilmesine imkan sağlayacak. Bu çerçevede iş camiası, belediye ve mimarlarla iş birliği içinde çalışıyoruz. AB ve Türkiye arasında gerçekten çok güzel bir iş birliği var. Birlikte çalıştığımız zaman çok şey başarabileceğimizi biliyorum." diye konuştu.

AB'ye üye ülkelerden bazı meslektaşlarının da burada neler yapıldığını görme imkanı bulduğuna işaret eden Berger, şunları kaydetti:

"Onlar da Türk yetkilileriyle iş birliğimizde bizleri destekliyor. Gün içinde daha başka projeleri de ziyaret edeceğiz. Önemli gördüğümüz projelerden biri de atıksu arıtma tesisi. Umarım bu ziyaret, meslektaşlarımı tekrar turist olarak buraya gelme konusunda ikna eder. Ben de buraya turist olarak tekrar gelmeyi ümit ediyorum."

Heyet, Sürdürülebilir Turizm Projesi kapsamında AB tarafından finanse edilen telkari mağazasında da incelemelerde bulundu. Mardin Engelliler Derneği Başkanı Hasan Anuk, büyükelçilere faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Burada heyettekilerden bazıları, telkari gümüş takı satın aldı.

Mardin Olgunlaşma Enstitüsü'nü gezen, Zinciriye Medresesi'nde incelemelerde bulunan Berger ve beraberindekiler, ardından Cercis Murat Konağı'nda Kürtçe müzik ve davul zurna eşliğinde yöresel yemeklerden yedi.

Geziye, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Marin Mottus, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ve Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Audrius Brüzga katıldı.



