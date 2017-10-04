ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar

04 Ekim 2017 Çarşamba, 15:03

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasını izleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, "Adaletin tecelli edeceği noktasında şüphemiz yoktu. Bu yapılan çirkin, hain darbe girişiminin akabinde de mahkemelerin karar vermesi bizim adımıza ümit verici." dedi.

Kan, duruşma salonu önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemenin en güzel ve hukuka uygun bir şekilde devam ettiğini ve sonlandığını söyledi.

Sanıkların savunmalarını yaptıklarını, gerekli delillerin toplandığını ve ardından da karar verildiğini dile getiren Kan, bazı sanıkların tahliyesine, bazı sanıkların da müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildiğini belirtti.

15 Temmuz'un herkesin en temel hakkı olan hayat hakkına karşı bir darbe girişimi olduğuna dikkati çeken Kan, şöyle konuştu:

"Biz adaletin tecelli edeceği noktasında şüphemiz yoktu. Bu yapılan çirkin, hain darbe girişiminin akabinde de mahkemelerin karar vermesi bizim adımıza ümit verici, bugünkü davada da Cumhurbaşkanımıza suikast, Anayasa'yı ihlal gibi birçok farklı unsurlardan karar vermiş oldu. Hayırlı olsun. Diğer mahkemelerde inşallah en kısa zamanda neticelenir ve adaletin tecelli edişine hepimiz şahit olmuş oluruz."

İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin davada, sanıklardan FETÖ'nün &quot;üs imamı&quot; olarak anılan, &quot;Paşa&quot; lakaplı Zekeriya Kuzu'ya, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE TEŞEBBÜSÜ SIRASINDA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVADA, SANIKLARDAN FETÖ'NÜN "ÜS İMAMI" OLARAK ANILAN, "PAŞA" LAKAPLI ZEKERİYA KUZU'YA, 4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ.
FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin davada, sanıklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri Ali Yazıcı'ya 18 yıl hapis cezası verildi
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE TEŞEBBÜSÜ SIRASINDA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVADA, SANIKLARDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ESKİ BAŞYAVERİ ALİ YAZICI'YA 18 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin davada, sanıklardan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'e 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE TEŞEBBÜSÜ SIRASINDA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVADA, SANIKLARDAN ESKİ TUĞGENERAL GÖKHAN ŞAHİN SÖNMEZATEŞ'E 4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ.

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin davada, bir numaralı sanık Fetullah Gülen ile Burkay Karatepe ve Özcan Karacan'ın dosyasının ayrılmasına karar verildi.
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE TEŞEBBÜSÜ SIRASINDA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVADA, BİR NUMARALI SANIK FETULLAH GÜLEN İLE BURKAY KARATEPE VE ÖZCAN KARACAN'IN DOSYASININ AYRILMASINA KARAR VERİLDİ.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
2017 Dünya Kiteboard Ligi'ne doğru
YEREL

2017 DÜNYA KİTEBOARD LİGİ'NE DOĞRU
Muğla Ulusal Turizm Sektöründe Çalışan Sağlığı Sempozyumu
YEREL

MUĞLA ULUSAL TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN SAĞLIĞI SEMPOZYUMU
Bodrum'da deniz dibi temizliği
YEREL

BODRUM'DA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ