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Emre Mor'un acı günü

04 Ekim 2017 Çarşamba, 15:04


UŞAK (AA) - Milli futbolcu Emre Mor'un vefat eden dedesi Hüseyin Mor'un cenazesi toprağa verildi.

Hüseyin Mor için Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki Orta Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Emre Mor'un yanı sıra babası Ersoy Mor, kardeşi Hüseyin Mor ile ailenin akrabaları ve yakınları katıldı.

Hüseyin Mor'un cenazesi, Tatar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emre Mor, daha sonra taziyeleri kabul etti.

Emre Mor'un 69 yaşındaki dedesi Hüseyin Mor, kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 Ekim Pazartesi günü yaşamını yitirmişti.