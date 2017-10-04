Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri ve Konya'da 41 adrese 29 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 zanlıdan 21'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında doktor ve iş adamlarının da bulunduğu şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ikisi kadın 5 zanlı "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlılardan 17'sinin ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 ilde belirlenen 41 adrese 29 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülenlerin de bulunduğu farklı meslek gruplarından 38 kişi gözaltına alınmıştı.