Suriyeli iş adamlarına iş kurma prosedürleri eğitimi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesinde her geçen gün sayıları artan Suriyeli şirketlere hizmet vermek amacıyla kurulan "GTO Suriye Masası"nca Suriyeli iş adamlarına yönelik iş kurma prosedürleri eğitimi düzenlendi.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş öncesinde 14 olan GTO'ya kayıtlı Suriyeli firma sayısı bin 200'e ulaştı.

Bu kapsamda 2016 yılında kurulan GTO Suriye Masası'nca, Suriyeli iş adamlarına Türkiye'de iş kurma prosedürleri ve oda hizmetleri konulu eğitim verildi.

Eğitim programının açılışında konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Güllüoğlu, Suriyelilerin içinde eğitimli, meslek sahibi, çalışmak, üretmek isteyen binlerce insan bulunduğunu belirterek, Suriyelileri sadece yardımlarla hayatlarını devam ettiren tüketiciler olarak değerlendirmediklerini kaydetti.

Güllüoğlu, "Suriyeliler arasında eğitimli, meslek sahibi, çalışmak, üretmek isteyen insanlar da var. Biz bir yandan Gaziantep iş dünyasını bölgenin savaş sonrası yeniden inşasına hazırlamaya çalışıyoruz bir yandan da ülkesini bırakmak zorunda kalan iş adamlarının hem bilgi ve tecrübelerini hem de maddi birikimlerini ülkemize kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

GTO Suriye Masası'nın bir ihtiyaçtan doğduğuna dikkati çeken Güllüoğlu, şunları kaydetti:

"Suriyeli üye firma sayımızın hızlı artışı neticesinde dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın üyelerine daha iyi hizmet verme amacında olan odamız, 4 Nisan 2016'da Suriye Masası kurma kararını aldı. Bugün bin 200 Suriyeli firmaya hizmet veriyoruz. Hemen hemen tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmaların en çok yoğunlaştığı sektörlere baktığımızda yüzde 17'sinin gıda, yüzde 13'ünün dış ticaret, yüzde 12'sinin ayakkabıcılık ve yüzde 11'inin de tekstil alanında faaliyet gösterdiklerini görüyoruz."

Seminer programı, Başkan Yardımcısı Güllüoğlu'nun konuşmasının ardından mali müşavir Sabahattin Işık ve GTO uzmanlarının sunumlarıyla devam etti.



