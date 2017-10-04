Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan İnebolu Sahil Güvenlik 96'ncı Bot Komutanlığında görevli ve aralarında görevden ihraç edilenlerin de olduğu 20 askerin yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebüs etme, silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üyesi olma, terör örgütü propagandası yapma, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından yargılanan tutuklu sanık, dönemin İnebolu Sahil Güvenlik 96'ncı Bot Komutanı Yüzbaşı Turan Ergün ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Ergün, savunmasında, 15 Temmuz gecesi, gelen emir doğrultusunda güvenlik gerekçesiyle denize açıldıklarını söyledi.

O gece Karadeniz'deki bütün botların seyre çıktığını ifade eden Ergün, şunları kaydetti:

"Amacımız halkı tedirgin etmeyecek bir noktada bulunmak ve personelin bir olaya karışmasını engellemekti. Kesinlikle limanın giriş çıkışını kontrol amacımız olmadı. Gemiden daha hızlı hareket edebilecek lastik botları yerinden dahi oynatmadım. Hiçbir personele 'liman girişini gözleyin' diye emir vermedim. Gece görüş dürbünü gibi birçok malzeme kutusundan dahi çıkarılmadı. Limana yönelik bir eylememiz olmadığı için yer değiştirmek de aklıma gelmedi. Bizim amacımız botun güvenliğini sağlamaktı."

Diğer sanık ve avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, dönemin bot komutanı Ergün'ün tahliyesine karar verdi.

Tutuklu sanığı kalmayan dava 6 Aralık'a ertelendi.