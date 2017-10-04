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Konya Ticaret Borsası

04 Ekim 2017 Çarşamba, 15:15

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,002-1,077 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 0,985 0,990
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,002 1,077
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,063 1,063
Düşük vasıflı buğdaylar 0,885 1,092
Ekmeklik diğer buğday
0,891 0,971
ARPALAR
Yemlik Arpalar 0,859 0,885
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,663 0,799
BAKLİYATLAR
Nohut 2,451 3,332

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