Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,002-1,077 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|0,985
|0,990
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,002
|1,077
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,063
|1,063
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,885
|1,092
|Ekmeklik diğer buğday
|0,891
|0,971
|ARPALAR
|Yemlik Arpalar
|0,859
|0,885
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,663
|0,799
|BAKLİYATLAR
|Nohut
|2,451
|3,332