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Mersin'de "Bolkar uysal yılanı" görüntülendi

04 Ekim 2017 Çarşamba, 15:20

MERSİN (AA) - Türkiye'nin endemik türü arasında yer alan ancak ender rastlanan "Bolkar uysal yılanı" Tarsus Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaban hayatı gözlemi yapan müdürlük personeli, bölgede endemik tür arasında yer alan "Bolkar uysal yılanı" olduğunu tespit etti.

Görevliler tarafından görüntülenen yılanın tür tespiti ise Prof. Dr. Bayram Göçmen tarafından yapıldı.

Yaşam alanı sadece Toros Dağları'nın Mersin-Bolkarlar bölümü olan yılanın ender görüldüğü bildirildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, bu tarz endemik türlerin izleme çalışmalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Ülkemizin sahip olduğu genetik, tür, habitat ve ekosistem çeşitliliğine yönelik bu değerlerin ortaya çıkarılması büyük önem arz ediyor. ifadesini kullandı.

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