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ANTALYA (AA) - Ekonomi Bakanlığı'nın desteğiyle Antalya'da düzenlenen, "İş, İnşaat Makinaları ve Ekipmanları Fuarı" başladı.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Antalya'da turist sayısının bu yıl 10 milyonu aşmasının beklendiğini ifade ederek, hedeflerinin yakın zamanda 50 milyon turist 50 milyar dolar turizmden bir katma değer olduğunu söyledi.

Antalya'nın 1 milyar doları aşan ihracat potansiyelini yakaladığını belirten Metin, ileriki dönemde ihracatta Antalya'yı ilk 10'da görmeyi umut ettiklerini vurguladı.

Ekonomi Bakanlığı olarak fuara destek olduklarını anlatan Metin, Afrika'dan gelen 300 iş adamının Türkiye'ye getirilmesi masraflarını karşıladıklarını belirtti.

Bakanlık olarak Türkiye'de yatırımın, üretimin, istihdamın katma değerin artması noktasında her türlü desteği iş adamlarına, ihracatçılara sağladıklarına dikkati çeken Metin, "Bugün 3 milyar liralık bütçesiyle ihracatçısına destek veren bir Ekonomi Bakanlığından bahsediyoruz. Her geçen yıl üstüne koyduğumuz bir destekten bahsediyoruz. Geçmiş yıllarda verilen destekleri bu yıl iki katına çıkarttık. Bu yıl bütçemizdeki 3 milyar TL'yi aşan desteği yine ihracatçımıza katkı olarak destek vereceğiz." diye konuştu.

İş, İnşaat Makinaları ve Ekipmaları Fuarı'nın uluslararası olduğuna işaret eden Metin, Afrika ile dış ticaret hacminin 10-15 yıl önce 4 milyar dolar iken bugün 18 milyar dolar olduğunu belirtti.

Hükümet olarak rakamları 5'e katladıklarını belirten Metin, şunları kaydetti:

"Yeter mi, yetmez. Bu nedenle bu tür fuar organizasyonlarını destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. İhracatçımızın daha fazla rekabet şansını elde etmeye yönelik neye ihtiyacı varsa, bakanlık olarak her türlü desteği verdik, vermeye devam ediyoruz. 'Ben ihracat yapmak istiyrum', 'Ben yeni pazarlar bulmak istiyorum', 'Yeni ürünlerle pazar çeşitliliğini artırmak istiyorum', 'Ben hiç ihracat yapmadım, ihracat yapmak istiyorum' diyen herkesin yedi yirmi dört yanındayız."

Dinamik, cesaretli ve çalışkan bir özel sektör olduğuna dikkati çeken Metin, "Dünyada her sektörde üretim merkezi haline gelen bir ülke konumundayız. Dünyada mevcut pazar payımızı ele aldığımızda dünyanın yüzde 60'nın ticaretinin döndüğü bugün 16 trilyon dolar dış ticaret hacminin tam ortasında bir ülkedeyiz." dedi.

Dış ticaret hacminin 2002 yılında 30 milyar dolarlardan alarak bugün 155 milyarı aşacak duruma getirdiklerini de anlatan Metin, hedeflerinin 500 milyar dolar olduğunu söyledi.

Katma değerli ürünleri daha fazla destekleme çabasında olduklarını bildiren Metin, "İhracat çok önemli. İhracata dayalı büyüme modeli Turgut Özal döneminde başladı. 2002'den beri de biz devam ettirdik. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 2 oranında katkı veren bir performans." ifadesini kullandı.

- "Artık milli makinelerimizi yurt dışında görüyoruz"

Vali Münir Karaloğlu da Türkiyede iş makinaları ile inşaat sektörüne hizmet eden makine sekmentlerinin son derece gelişmiş olduğuna dikkati çekti. Türkiye'de iş ve inşaat makinesi olarak çok iyi durumda olunduğuna dikkati çeken Karaloğlu, "Yıllarca iş adamlarımız yabancı şirketlerden bu ihtiyaçlarını giderme çabasındaydı, artık milli olan makinelerimizi yurt dışında görmek bizi çok gururlandırıyor." diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise fuarın ülkeler arasında iş birliğini güçlendirmesi temennisinde bulundu. Türel, Antalya'da ilk kez iş makineleriyle ilgili bir fuar düzenlendiğini belirterek, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak fuarların kent için ne derece önemli olduğunu vurguladı. Türel, "Antalya nasıl turizmde tüm dünyayı kucaklıyorsa, ticaret ve sanayide aynısını yapacak güce sahiptir." dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ile fuar yetkilileri de konuşma yaptı.

Bakan Yardımcısı Metin ve Vali Karaloğlu, açılış törenine katılan Etiyopya İmar ve İskan Bakanı Ayişe Muhammed, Somali Sanayi ve Ticaret Bakanı Sadık Abdullah Abdi, Demokratik Kongo Cumuhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanı Thomas Luhaka, Umman Ticaret Odası Başkanı Said Ahmet Gahfadi'ye teşekkür plaketi verdi.

Fuar 7 ekimde sona erecek.