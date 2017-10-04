Hakkari'deki terör saldırısı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında infilak etmesi sonucu şehit düşen sözleşmeli piyade er Abdil Kılınç'ın Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Şehit Kılınç'ın ilçeye bağlı Karayokuş köyünde yaşayan ailesine acı haberi, Bolvadin Kaymakamı İbrahim Özkan ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile askeri yetkililer verdi.

Anne Adile Kılınç, yetkililerin, evlerinin önündeki dereye yapılması planlanan köprüyle ilgili görüşmek üzere geldiğini zannetti. Acı haberi vermekte zorlanan Kaymakam Özkan ve beraberindekiler, anneye oğullarıyla ilgili sorular sordu.

Anne Kılınç, 1'i kız 4 çocuğunun olduğunu, oğullarının birinin İstanbul'da, diğerinin de Hakkari'de askerlik yaptığını söyledi. Bunun üzerine Hakkari'de görev yapan oğlunun şehit olduğu söylenince anne Kılınç, gözyaşlarına boğuldu.

- Şehit babası, şehadet haberini veren askeri yetkiliye sarılarak gözyaşı döktü

Şehitle aynı ismi taşıyan dedesi de acı haberi alınca fenalaştı. Şehidin dedesine sağlık ekipleri müdahale etti.

Bu sırada yaylada olduğu öğrenilen baba Bekir Kılınç'a haber gönderilerek, evine çağrıldı. Bir süre sonra eve geldiğinde oğlunun şehadet haberini alan baba Kılınç, oğlunun acı haberi veren askeri yetkiliye sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Şehidin İstanbul'da askerlik yaptığı öğrenilen diğer kardeşi Ali Kılınç'ın, bir süre önce izinli olarak memleketine geldiği öğrenildi.

Şehit Kılınç'ın bekar olduğu belirtildi.



